Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.11 комментариев
Американцы не смогли выбрать между Трампом и Байденом
В проведенном Wall Street Journal опросе Трамп и Байден набрали одинаковое число голосов избирателей
Если бы выборы президента США проходили сейчас, то нынешний глава государства Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп набрали бы по 46% голосов избирателей, свидетельствуют результаты опроса.
Еще 8% не определились с голосованием. При этом речь идет о выборе между двумя кандидатами. Если бы участвовал кандидат от третьих сил (партии зеленых или либертарианцев), то Трамп набрал бы 40%, Байден – 39%, а неопределившихся стало бы уже 17%. Опрос проводился Wall Street Journal 24–30 августа среди 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей, передает РИА «Новости».
Напомним, в США конкуренция демократов и республиканцев приобрела характер ожесточенного противостояния, поэтому значительная часть политизированных избирателей по умолчанию готова поддержать представителя своей партии, а электоральная популярность зависит от независимых избирателей. Однако половина избирателей-демократов выступают за уход Байдена из политики.