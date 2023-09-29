СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление на начало октября

РИА «Новости»: Зеленский согласовал с США план наступления на двух направлениях в начале октября

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал источник, в этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. По его словам, одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

Как отметил источник, «это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», – заключил источник.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.