Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

Путин озвучил гамзатовскую формулу России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

«И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.