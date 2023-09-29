Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

Tекст: Ольга Никитина

«Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

«Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.