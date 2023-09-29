«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.16 комментариев
Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО
Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека
Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.
«Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.
«Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.
Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.
Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.