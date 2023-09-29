  • Российская ПВО уничтожила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    29 сентября 2023, 08:22

    Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

    Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

    Tекст: Ольга Никитина

    Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.

    «Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

    «Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

    Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

    Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

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    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    29 сентября 2023, 03:44
    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов

    В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО

    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
    @ Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.

    Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

    «Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

    Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.

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    28 сентября 2023, 14:38
    Российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления
    Российские военные улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около Первомайского и юго-западнее Веселого Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника за последние сутки составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская артсистема М777, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, американская машина пехоты Bradley, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», американская  гаубица М119, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю, отразив две атаки штурмовых групп ВСУ у Приютного Запорожской области.

    Потери противника составили до 105 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.

    Севернее Приютного Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 110-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации под Червоной Дибровой Луганской народной республики (ДНР) отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским и Ямполовкой ДНР. Суточные потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

    Поблизости от Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады спецназначения ВСУ.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 военнослужащих и гаубица Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 118 районах.

    Около Богдановки Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. А под Федоровкой ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    29 сентября 2023, 04:48
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России

    Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.

    Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».

    Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.

    Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.

    Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

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    28 сентября 2023, 15:29
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

    «Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

    Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

    Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

    При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    29 сентября 2023, 07:50
    Российская ПВО уничтожила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Курской и Калужской областями

    Tекст: Антон Никитин

    Российская ПВО ночью 29 сентября уничтожила 11 беспилотников, один из них – над Калужской областью и десять – над Курской, сообщили в Минобороны.

    Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что ночью 29 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, один – над территорией Калужской области, десять – над Курской.

    Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области. Накануне вечером российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью.

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    28 сентября 2023, 09:05
    В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

    В результате взрыва в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В находящемся под контролем Киева городе Херсоне вследствие взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксировано попадание на территорию завода и объект критической инфраструктуры Херсона. При этом остается неизвестным, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что журналисты немецкого и испанского телевидения приехали в Херсон для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными. До этого взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии

    Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее. Подробности

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    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке

    В четверг пройдет встреча Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира. Дипломатическим отношениям между странами всего чуть более 10 лет. С какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире? Подробности

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    Как писалась история русской Средней Азии

    150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности

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    Ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Документ вступит в силу до начала 2024 года. В противостоянии Армении и Азербайджана поставлена точка или региону придется столкнуться с новыми конфликтами? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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