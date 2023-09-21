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    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    18 комментариев
    21 сентября 2023, 20:54

    Путин назвал бойцов СВО героями

    Путин призвал обеспечить востребованность в гражданской жизни бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Нужно делать все возможное, чтобы наших героев – в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде.

    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (10)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

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    21 сентября 2023, 01:56
    В США сравнили «мясные штурмы» на Украине со Второй мировой

    NYT: Украина во время наступления столкнулась с обороной, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны

    Tекст: Антон Никитин

    Украина во время наступления, отметившегося «мясными» штурмами, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает американская New York Times.

    Как отмечается в публикации, начав наступление, Украина, даже получая современные западные танки и технику, столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, при этом ход «контрнаступления» остается неясным, передает РИА «Новости».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года. Ранее Зеленский признал сложности с «контрнаступлением» ВСУ. На Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

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    21 сентября 2023, 02:39
    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников

    Минобороны: Над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожено 19 украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никтин

    Средствами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и Республикой Крым уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что поддержка Киева странами Запада нарушает принцип самоопределения жителей Крыма и Донбасса после референдумов.

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    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

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    21 сентября 2023, 04:59
    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине

    Президент Ирана Раиси: Поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт на Украине

    Президент Ирана обвинил Запад в стремлении затянуть конфликт на Украине
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки западными странами оружия властям в Киеве затягивают конфликт на Украине, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Президент Ирана заявил, оружие Украине поставляют страны НАТО. Он выразил уверенность, что те, кто извлекает выгоду из конфликта, не хотят его завершения, передает ТАСС.

    Накануне на Западе допустили возможность затягивания конфликта на Украине на много лет.

    Напомним, в конце августа бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс выразил мнение, что американское руководство будет стремиться затянуть конфликт на Украине до президентских выборов в США в 2024 году, чтобы увеличить шансы на переизбрание Джо Байдена.

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    21 сентября 2023, 05:19
    ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, Савчук рассказал, что в районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского.

    По словам представителя российского оборонного ведомства, потери ВС Украины составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Помимо этого, в районах населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия уничтожены 11 беспилотников, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не смогли нащупать брешь в обороне ВС России на краснолиманском направлении.

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    21 сентября 2023, 08:43
    Ростех предоставил первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Ростех предоставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    В Telegram-канале корпорации указано, что обновленные машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

    Как уточнили в Ростехе, гаубица может работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям, что позволяет уменьшить время нахождения установки на огневой позиции и быстро уйти от ответного удара.

    Также боевые машины оборудованы модернизированными механизмами системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту.

    Кроме того, машина оснащена модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО-М) с точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности.

    Система АСУНО обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела также осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна и в горной местности.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

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    21 сентября 2023, 07:47
    Кличко: В Киеве прогремели взрывы

    Мэр Киева Кличко: В столице Украины прогремели взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Около 6.00 Кличко сообщил в своем Telegram-канале про «взрывы в городе», добавив, что «работает ПВО». Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Напомним, в четверг ночью российская ПВО сбила над Крымом 19 украинских беспилотников, еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

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    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Польша отказалась тонуть с Украиной

    Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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