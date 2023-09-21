Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий, передает РИА «Новости».

Во время визита в центр «Возвращение» Путин подчеркнул, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Но когда президент отправлялся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, он поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились, что посетят учреждение.

В ходе осмотра Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником «Умный дом» и широким перечнем технических средств реабилитации.

Отделение центр «Возвращение» было открыто 1 июня 2023 года. Центр находится в непосредственной близости от Клинического госпиталя ветеранов войн, ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», кадрового центра «Работа России», сквера Мужества.

Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, который сопровождает от запроса до оказания помощи.

С учетом потребностей на каждого человека формируются индивидуальные планы работы – содействие в оформлении мер социальной поддержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.

Помещения центра включают в себя гостиные для общения и диалогов, тихую библиотеку, зону консультирования профильных специалистов, комнаты психологической разгрузки для проведения индивидуальных и групповых консультаций, медиагостиную для проведения мероприятий.