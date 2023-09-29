«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.16 комментариев
В Минобороны рассказали об осеннем призыве на срочную службу
Минобороны: Осенний призыв на срочную службу в России пройдет во всех регионах
Осенний призыв стартует 1 октября во всех российских регионах, включая новые субъекты России, начало отправок призывников со сборных пунктов ожидается с 16 октября 2023 года, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Цимлянский уточнил, что исключение по срокам начала осеннего призыва составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера. В них граждане из-за климатических особенностей местности призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря, сообщил контр-адмирал, слова которого приводятся в сообщении Минобороны.
Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, уточнил Цимлянский.
Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формированиях на территории России.
Подчеркивается, что в пункты дислокации российских подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и для участия там в СВО «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».
Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения с полученными навыками их направят в войска.
При этом будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот.
Сообщается, что кандидаты для прохождения военной службы и их родители могут ознакомиться с требованиями на сайте Минобороны, а также через раздел «Контакты» обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.
Кроме того, с 17 октября заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Там можно будет получить разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.
Он подчеркнул, что у Генштаба ВС России нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.