В Минобороны рассказали об осеннем призыве на срочную службу

Минобороны: Осенний призыв на срочную службу в России пройдет во всех регионах

Tекст: Ольга Никитина

Цимлянский уточнил, что исключение по срокам начала осеннего призыва составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера. В них граждане из-за климатических особенностей местности призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря, сообщил контр-адмирал, слова которого приводятся в сообщении Минобороны.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, уточнил Цимлянский.

Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формированиях на территории России.

Подчеркивается, что в пункты дислокации российских подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и для участия там в СВО «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения с полученными навыками их направят в войска.

При этом будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот.

Сообщается, что кандидаты для прохождения военной службы и их родители могут ознакомиться с требованиями на сайте Минобороны, а также через раздел «Контакты» обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, с 17 октября заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Там можно будет получить разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.

Он подчеркнул, что у Генштаба ВС России нет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.