«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.16 комментариев
В Ростехе создали всесуточные фотомодули для наведения высокоточного оружия
Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния, предназначенную для высокоточного оружия и позволяющую видеть объекты в любое время суток, сообщили в госкорпорации.
Согласно сообщению Ростеха, новинка может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования и наведения высокоточного оружия, при этом каждый модуль представляет собой кристалл, на котором смонтирована матрица фоточувствительных элементов, десятиразрядный аналого-цифровой преобразователь и генератор сигналов, управляемый интерфейсом передачи данных (SPI), передает ТАСС.
Модули способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение, формирует картинку разрешением 1280х1024 пикселя и позволяет отображать детали с высокой четкостью. Кроме того, разработка отличается низким энергопотреблением в 60 мВ и способна видеть в диапазоне 400-900 нм, что позволяет получать качественное изображение в любое время суток. Как отметил гендиректор НПП «Пульсар» (входит в «Росэлектронику») Сергей Боровой, разработавшего модули, найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения, до конца 2023 года НПП «Пульсар» планирует представить на основе этих модулей миниатюрную камеру для технического зрения.