  • Путин встретился с Кадыровым в Кремле
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    Россия обрела нового перспективного партнера в Африке
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    На Украине оправдались за транзит российского газа
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    Артиллеристы разгромили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики
    В Кремле заявили о «чрезвычайно враждебном» к России решении Армении
    Турция решила построить железную дорогу в Нахичевань
    ГУР МО Украины: Большая часть контрнаступления ВСУ «идет пешком»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 13:47

    На конкурсе «Это у нас семейное» составили портреты старших членов семей

    Конкурсе «Это у нас семейное»: 35% россиян ассоциируют маму с теплотой, для 24% отец – это опора и пример

    Tекст: Александра Юдина

    Организаторы конкурса «Это у нас семейное» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – составили социологические портреты старших членов семей.

    Так, образ мамы ассоциируется у россиян в первую очередь с любовью и теплотой, а при воспоминании об отце возникает чувство гордости, уважения, ощущение поддержки, заботы и опоры, бабушка – это доброта, а дедушка – надежность и мужество, показал опрос россиян, проведенный в Сети организаторами конкурса «Это у нас семейное» совместно с социологическим агентством «Вебер», респондентами стали почти 4 тыс. человек от 18 до 65 лет и старше.

    Организаторы конкурса «Это у нас семейное» и эксперты агентства «Вебер» составили социологические портреты старших членов семей России. Удалось выяснить, какие ассоциации возникают у людей при воспоминаниях о маме, папе, бабушках и дедушках и какие интересы им свойственны.

    Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, семья во многом формирует человека, его личность, интересы, устремления и нравственные ценности, поэтому именно своим родителям мы благодарны всю жизнь. «Сейчас, глядя на данные социологического опроса, я поддерживаю мнение россиян. Мама для меня также – это любовь и теплота, как высказались почти 20% опрошенных. Отец – забота, поддержка, опора, гордость, уважение и пример. Бабушка в основном ассоциируется у жителей страны с добротой (14%), а дедушка – с заботой, поддержкой, защитой, надежностью и мужеством (6%)», – рассказал он.

    По информации соцопроса, чаще всего у респондентов при воспоминании о маме возникают ассоциации, связанные с любовью (так высказались 18% опрошенных), теплотой (17%), 14% испытывают грусть, боль и тоску от утраты, 13% отмечают заботу, помощь и поддержку.

    Также в числе ассоциаций – доброта, дом, уют, вкусная еда, нежность, ласка и детство.

    При этом респонденты чаще характеризуют свою маму как заботливую (63%), хозяйственную и практичную (58%), порядочную (55%), ответственную (52%), без вредных привычек (51%) и терпеливую (50%). В числе увлечений матерей называются садоводство (54%), воспитание детей и внуков (44%), просмотр телевизора и фильмов (40%), кулинария (38%), вязание, шитье и рукоделие (32%).

    Образ папы связан у россиян с заботой, поддержкой и опорой (15%), гордостью, уважением, примером (9%), хорошие, добрые, положительные ассоциации возникают у 7% опрошенных, столько же испытывают грусть и печаль от утраты родителя, для 6% отец – это трудолюбие и кормилец, для 6% – мужество, сила, выносливость. Также в числе наиболее популярных вариантов – ум, смекалка и мастер на все руки.

    Чаще всего респонденты характеризуют папу как порядочного (42%), ответственного (41%), хозяйственного и практичного (40%), умного (39%), заботливого и с чувством юмора (по 36%), умеющего зарабатывать и обеспечивать достаток в семье (33%). В числе их увлечений преобладают: просмотр телевизора и фильмов (35%), работа в саду и на даче (34%), рыбалка и охота (30%), вождение и ремонт автомобилей (30%).

    Большинство респондентов (59%) сообщают, что отец принимал участие в их воспитании. Это чаще отмечают люди старше 55 лет, с хорошим материальным положением и высшим образованием.

    Кроме того, бабушка вызывает ассоциации с добротой (14%), заботой, поддержкой, опорой и надежностью (13%), теплотой (12%), любовью (10%), в целом позитивные (9%), уютом, хозяйственностью и вкусной едой (7%), нежностью и лаской (3%). Дедушка же – это забота, поддержка, защита, надежность, мужество (6%), доброта (5%), герой, ветеран и воин (4%), теплота, нежность, счастье (4%), трудолюбивый и хозяйственный (4%), умный, мудрый, эрудированный (3%). В числе наиболее распространенных увлечений бабушек и дедушек – садоводство и воспитание внуков. При этом 69% опрошенных отмечают, что бабушки и дедушки участвовали в их воспитании.

    Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь, Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

    Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары.

    27 сентября 2023, 21:04
    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА Логинова заявила о вине Валиевой в принятии допинга

    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фигуристка Камила Валиева не смогла доказать полное отсутствие вины в употреблении допинга, заявила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

    РУСАДА считает, что сторона атлетки не смогла доказать в установленном правилами уровне «полное отсутствие ее вины», сказала Логинова «Спорт-Экспрессу».

    Агентство считает, что вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна, и разумной санкцией было бы вынесение спортсменке предупреждения.

    В ноябре 2022 года глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что агентство передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Скандал вокруг Валиевой начался в феврале 2022 года. Международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.

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    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

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    27 сентября 2023, 16:50
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД Германии заявили, что посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, присутствовавшая на чествовании украинского нациста Ярослава Гунько (Хунка) в канадском парламенте, не могла знать о том, что он был эсэсовцем.

    По словам представителя германского МИД Себастиана Фишера на пресс-конференции, о присутствии на мероприятии Гунько никому заранее не сообщалось, также посол не была осведомлена о его причастности к эсэсовцам, передает РИА «Новости».

    В ответ на замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота анонсировал, что Гунько «воевал во время Второй мировой войны против русских и Советской армии», и посол не могла этого не слышать, Фишер заявил, что в те времена существовали разные группировки, и привел в пример Армию Крайовы, воевавшую как против вермахта, так и Красной армии.

    Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

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    27 сентября 2023, 16:36
    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым

    CNN: В России начали работу над проектом железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область

    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России завершили предпроектные работы по созданию железнодорожной ветки, которая соединит Крым и Ростовскую область, начато ее проектирование, сообщают СМИ.

    Советник бежавшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что создание железной дороги, которая свяжет Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией, позволит транспортировать военные и гражданские грузы в обход Крымского моста, передает CNN. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство могут завершить в течение нескольких лет. Андрющенко пишет, что для этой ветки железной  дороги уже якобы начато строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус возле села Гранитное.

    Ранее министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил, что начато проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область, она будет проходить через Запорожскую область и Донецкую народную республику по побережью Азовского моря, передает ТАСС. Предпроектные работы уже завершены, уточнил Гуськов.

    В мае российские власти создали ФГУП «Железные дороги Новороссии», объединившее железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

    Коментарии (37)
    27 сентября 2023, 18:57
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия не дала украинским войскам пройти оборону на южном фланге Артемовска, часть группировки ВСУ уничтожена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВСУ пытались выдавить российские подразделения по рубежу Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, их интересовала железная дорога, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Украинская сторона не добилась положительного результата, группа ВСУ оказалась частично уничтожена, частично отброшена на исходные позиции. При этом ВС России улучшили позиции на северном фланге Артемовска у поселка Орехово-Василевка.

    До этого Пушилин сообщал, что на Артемовском направлении обстановка остается «горячей».

    Коментарии (9)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

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    28 сентября 2023, 10:56
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    Тбилиси жестко ответил Риге на требование ввести санкции против России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о необходимости полномасштабного включения Тбилиси в антироссийские санкции для получения статуса кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, введение двусторонних санкций – а Грузия участвует в международных, но не вводит прямых рестрикций – «вызовет новую фазу эскалации с Россией».

    «Поэтому тревожен этот призыв. Кстати, в последнее время от партнеров из ЕС и НАТО таких требований не было», – сказал он.

    Шалва Папуашвили в этой связи заявил, что призыв президента Латвии прозвучал после его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая посещает страны Прибалтики без согласования с правительством, что является нарушением Конституции.

    «Это очень плохо», – отметил он.

    «Санкции против России означают для Грузии вступление в войну и экономический удар, риски для нашей безопасности. Поэтому те, кто призывают нас к санкциям против России и в это же время отказывает в гарантиях безопасности, подталкивает к эскалации», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «вместо слов безусловной поддержки Тбилиси услышал от Риги заявление, содержащее критику», что подтверждает – визиты грузинского президента «приносят вред» европейским устремлениям Грузии.

    Коментарии (10)
    28 сентября 2023, 09:35
    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Подписан указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики

    Принято решение о ликвидации Нагорно-Карабахской республики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

    Республика, согласно документу, прекратит существование до 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на 24news.am.

    «Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», – говорится в документе, цитату из которого приводит «Интерфакс».

    Шахраманян поручил распустить все государственные учреждения и организации.

    Населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился допустить в Карабах миссию наблюдателей.

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    27 сентября 2023, 22:49
    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста

    Премьер Канады Трюдо направил извинения президенту Украины Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста

    Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение украинского нациста
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания канадского парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Трюдо также заявил, что за последние несколько дней канадские власти «неоднократно выражали солидарность президенту Украины», передает ТАСС.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – заявил Трюдо.

    При этом канадский премьер принес «безоговорочные извинения» Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены, передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, Зеленский был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ «был использован российскими пропагандистами», передает CBC News.

    Трюдо назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки» в канадском парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Политик заявил в своем выступлении в палате общин, что случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но и для всей Канады. «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», – добавил премьер-министр Канады. Он пообещал «активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде», и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    Ранее Трюдо назвал ошибкой выступление украинского нациста в парламенте Канады.

    Коментарии (51)
    27 сентября 2023, 16:25
    В Совфеде назвали Эстонию «политической блохой»

    Сенатор Климов: Эстония – это «политическая блоха», ее желание переименовать Калининград не имеет для России никакого значения

    В Совфеде назвали Эстонию «политической блохой»
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    России следует решать серьезные задачи и системно бороться с русофобией. А заниматься переименованием городов – это удел «политических блох», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Эстонии предложили переименовать российские города Калининград и Кингисепп.

    «Калининград будет иметь то название, которое установлено нашим законодательством. Имя городу выбрали россияне, и это самое главное. Экономика региона сейчас развивается. Солдаты, размещенные там, готовы защитить субъект в случае необходимости. От мнения стран Прибалтики положение дел не изменится», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «К слову, Эстония – это «политическая блоха». От ее мнения или мнения Прибалтики в целом мало что зависит. Они только и ждут, чтобы Россия обратила на них внимание. Но мы не должны потакать этим желаниям. Соответственно, зеркально отвечать и переименовывать их города также не стоит. Это удел слабых, а не великих держав», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас России необходимо решать более серьезные вопросы. И я говорю в том числе о СВО. Более того, нам нужно бороться с таким системным явлением, как русофобия. Если мы решим эти задачи, то «блохи» успокоятся сами», – резюмировал Климов.

    Ранее комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград в Кенигсберг, Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

    По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, следует отказаться от использования советского топонима Калининград в пользу исторического названия Кенигсберг. Политик отметил, что решение об использовании более раннего названия города также приняли Латвия, Литва и Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    В ответ на происходящее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков указал, что подобные заявления за рубежом начинают напоминать «бред умалишенных». Он посоветовал эстонцам «подучить историю собственной страны» и начать переименования с собственной столицы.

    Лысков напомнил, что Таллин в разное время носил названия Колывань, Линданисе, Ревель. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать сообщение об инициативе парламента Эстонии ответил, что глупости не комментирует.

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.

    Коментарии (17)
    28 сентября 2023, 11:19
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    ВКС России получили партию самолетов Су-57 и Су-35С
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, сообщила пресс-служба корпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ОАК, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны.

    Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, корпорация передала уже третью в текущем году партию Су-35С, в производстве в высокой степени готовности находятся самолеты следующей очереди. Он добавил, что ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года, остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.

    Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на КнААЗ сообщил, что Минобороны планирует дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С на 70 млрд рублей.

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    27 сентября 2023, 19:06
    Попытку незаконно проникнуть на Украину расценили как госизмену

    ФСБ задержала подозреваемого в попытке участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На жителя Краснодара завели уголовное дело по подозрению в госизмене после попытки проникнуть на Украину в обход пограничников, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

    Подозреваемый прибыл в город Армянск в Крыму, он намеревался перебраться на Украину через Херсонскую область, сообщили в ведомстве, передает РБК.

    По данным следствия, мужчина решил выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника.

    В апреле ФСБ задержала в Сахалинской области подозреваемого в госизмене, мужчина планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.

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    28 сентября 2023, 02:33
    Мощнейший взрыв прогремел в районе аэропорта Ташкента

    Мощнейший взрыв в четверг ночью прогремел в районе аэропорта столицы Узбекистана

    Tекст: Антон Никитин

    Мощнейший взрыв в четверг ночью прогремел в Ташкенте. По предварительной информации, в районе аэропорта столицы Узбекистана взорвался таможенный склад.

    Местные СМИ опубликовали кадры произошедшего, а также последствий взрыва. На них видно, что в районе места событий возник сильный пожар. Как сообщают очевидцы, взрывная волна чувствовалась даже в 30 километрах от эпицентра, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

    Между тем МЧС Узбекистана сообщает не о взрыве, а о пожаре, который возник из-за удара молнии на одном из складов в микрорайоне «Строители». Сейчас возгорание тушат.

    В близлежащих домах выбиты стекла. Пожаром охвачена большая территория, сообщила телерадиокомпания «Звезда».

    Напомним, 18 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Россия и Узбекистан развивают взаимодействие в разных сферах вопреки попыткам недружественных стран помешать этому. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США хотят подчинить Среднюю Азию.

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    27 сентября 2023, 19:56
    Переданные Киеву танки Abrams в США назвали подарками для Путина

    Экс-разведчик Риттер: Переданные Киеву танки Abrams – подарок для Путина

    Переданные Киеву танки Abrams в США назвали подарками для Путина
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину, передав Украине танки Abrams, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

    Он отметил, что Российская армия получила «31 шанс» показать, насколько несовершенна новейшая натовская техника, передает Life. Риттер считает, что Россия покажет всему миру, как может гореть американская техника.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что танки Abrams, поставленные на Украину, будут гореть так же, как и другие. Напомним, что Белый дом решил передать Киеву 31 танк Abrams, первые машины уже доставлены на Украину.

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