На конкурсе «Это у нас семейное» составили портреты старших членов семей

Конкурсе «Это у нас семейное»: 35% россиян ассоциируют маму с теплотой, для 24% отец – это опора и пример

Tекст: Александра Юдина

Так, образ мамы ассоциируется у россиян в первую очередь с любовью и теплотой, а при воспоминании об отце возникает чувство гордости, уважения, ощущение поддержки, заботы и опоры, бабушка – это доброта, а дедушка – надежность и мужество, показал опрос россиян, проведенный в Сети организаторами конкурса «Это у нас семейное» совместно с социологическим агентством «Вебер», респондентами стали почти 4 тыс. человек от 18 до 65 лет и старше.

Организаторы конкурса «Это у нас семейное» и эксперты агентства «Вебер» составили социологические портреты старших членов семей России. Удалось выяснить, какие ассоциации возникают у людей при воспоминаниях о маме, папе, бабушках и дедушках и какие интересы им свойственны.

Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, семья во многом формирует человека, его личность, интересы, устремления и нравственные ценности, поэтому именно своим родителям мы благодарны всю жизнь. «Сейчас, глядя на данные социологического опроса, я поддерживаю мнение россиян. Мама для меня также – это любовь и теплота, как высказались почти 20% опрошенных. Отец – забота, поддержка, опора, гордость, уважение и пример. Бабушка в основном ассоциируется у жителей страны с добротой (14%), а дедушка – с заботой, поддержкой, защитой, надежностью и мужеством (6%)», – рассказал он.

По информации соцопроса, чаще всего у респондентов при воспоминании о маме возникают ассоциации, связанные с любовью (так высказались 18% опрошенных), теплотой (17%), 14% испытывают грусть, боль и тоску от утраты, 13% отмечают заботу, помощь и поддержку.

Также в числе ассоциаций – доброта, дом, уют, вкусная еда, нежность, ласка и детство.

При этом респонденты чаще характеризуют свою маму как заботливую (63%), хозяйственную и практичную (58%), порядочную (55%), ответственную (52%), без вредных привычек (51%) и терпеливую (50%). В числе увлечений матерей называются садоводство (54%), воспитание детей и внуков (44%), просмотр телевизора и фильмов (40%), кулинария (38%), вязание, шитье и рукоделие (32%).

Образ папы связан у россиян с заботой, поддержкой и опорой (15%), гордостью, уважением, примером (9%), хорошие, добрые, положительные ассоциации возникают у 7% опрошенных, столько же испытывают грусть и печаль от утраты родителя, для 6% отец – это трудолюбие и кормилец, для 6% – мужество, сила, выносливость. Также в числе наиболее популярных вариантов – ум, смекалка и мастер на все руки.

Чаще всего респонденты характеризуют папу как порядочного (42%), ответственного (41%), хозяйственного и практичного (40%), умного (39%), заботливого и с чувством юмора (по 36%), умеющего зарабатывать и обеспечивать достаток в семье (33%). В числе их увлечений преобладают: просмотр телевизора и фильмов (35%), работа в саду и на даче (34%), рыбалка и охота (30%), вождение и ремонт автомобилей (30%).

Большинство респондентов (59%) сообщают, что отец принимал участие в их воспитании. Это чаще отмечают люди старше 55 лет, с хорошим материальным положением и высшим образованием.

Кроме того, бабушка вызывает ассоциации с добротой (14%), заботой, поддержкой, опорой и надежностью (13%), теплотой (12%), любовью (10%), в целом позитивные (9%), уютом, хозяйственностью и вкусной едой (7%), нежностью и лаской (3%). Дедушка же – это забота, поддержка, защита, надежность, мужество (6%), доброта (5%), герой, ветеран и воин (4%), теплота, нежность, счастье (4%), трудолюбивый и хозяйственный (4%), умный, мудрый, эрудированный (3%). В числе наиболее распространенных увлечений бабушек и дедушек – садоводство и воспитание внуков. При этом 69% опрошенных отмечают, что бабушки и дедушки участвовали в их воспитании.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь, Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары.