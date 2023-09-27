К проекту «Твой герой» присоединились около 400 бойцов СВО

Глава Росмолодежи Разуваева: Около 400 бойцов СВО участвуют в проекте «Твой герой»

Tекст: Ольга Никитина

Разуваева напомнила, что в декабре был запущен всероссийский проект «Твой герой», который «объединяет героев специальной венной операции, направлен на их адаптацию и социализацию, последующее трудоустройство в сферу социальной политики, а также в сферу воспитания молодежи, которое возможно только на личных примерах», передает ТАСС.

«В проект «Твой герой» вовлечены уже около 400 вернувшихся из зоны специальной военной операции военнослужащих из 38 регионов нашей страны», – сказала Разуваева.

По ее словам, для участников СВО важно создавать социальные лифты, чтобы вернувшиеся бойцы имели возможность самореализоваться.

Разуваева в среду в рамках правительственного часа в Госдуме представляет парламентариям доклад о реализации молодежной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. Она, в частности, предложила депутатам провести публичное обсуждение в Госдуме Стратегии реализации молодежной политики в России на период до 2030 года.

«По поручению президента формируем основополагающий документ – это Стратегия молодежной политики до 2030 года. В настоящий момент ведем над ней работу, в ближайшее время она будет вынесена на публичное обсуждение. Пользуясь случаем, хотела бы попросить организовать подобное обсуждение и на площадке Госдумы, потому что нам крайне важна экспертиза депутатского корпуса. Будем вам очень благодарны», – сказала Разуваева.

Президент России Владимир Путин 31 января поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить Стратегию реализации молодежной политики в России на период до 2030 года. Сделать это необходимо совместно с профильной комиссией Госсовета и с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития до 2030 года, говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета.