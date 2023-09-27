В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Обломки беспилотника нашли в поле под Саратовом
В Саратовской области обнаружены обломки беспилотника, никто не пострадал, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Калининского района.
Об обнаружении обломков беспилотника в поле недалеко от деревни Кленовые Вершины в среду сообщил Telegram-канал Shot. Деревня находится недалеко от границы с Волгоградской областью примерно в 160 км от Саратова.
В ЕДДС Калининского района подтвердили обнаружение обломков беспилотника, передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал.
Во вторник в Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, семь населенных пунктов оказались обесточены.