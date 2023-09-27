В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
ФРГ решила отказаться от оружия из Швейцарии, если не сможет передать его Украине
Германия может отказаться от дальнейшей закупки оружия у Швейцарии, если последняя не снимет запрета на передачу вооружений на Украину, заявил посол Германии в конфедерации Михаэль Флюггер в интервью швейцарскому каналу SRF.
По словам дипломата, Берлин приобрел у Берна целый ряд военных систем, часть которых он хотел бы передать Украине, передает ТАСС.
Флюггер добавил, что хотя германские власти понимают, что в настоящий момент данный шаг невозможен в соответствии с действующим швейцарским законодательством, но в Германии «надеются на его изменение». Он добавил, что если этого не произойдет, «дальнейшее приобретение у Швейцарии оружия и боеприпасов станет для Германии сложным или невозможным».
Ранее комиссия сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) поддержала предложение правительства о продаже Германии 25 танков Leopard 2, которые в дальнейшем не будут поставляться на Украину.