Россиян предупредили о возобновлении рассылки фишинговых писем от имени ФССП

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура» сообщили о возобновлении рассылки фишинговых писем от имени ФССП с требованием погасить долг и напомнили, что служба никогда не сообщает людям о долгах по электронной почте.

Одно из таких писем получил житель Екатеринбурга. Ему по электронной почте пришло уведомление якобы от ФССП о необходимости погасить долг в размере 27,5 тыс. рублей. В письме говорилось, неуплата долга повлечет за собой внесение в федеральный реестр недобросовестных плательщиков, штрафы и арест счетов. Авторы канала отмечают, что письмо выглядело правдоподобно: с гербом, на бланке, в официальном стиле.

Получатель, нажав на логотип ФССП в поле «отправитель», обнаружил, что адрес отправителя не совпадает с адресом на официальном сайте службы, и не перевел деньги аферистам. Проверка кредитной истории подтвердила, что никакого долга у екатеринбуржца нет.

Авторы канала подчеркивают, что ФССП никогда не сообщает людям о долгах по электронной почте. Проверить, есть ли у вас долги, которые попали к приставам, можно через «Госуслуги» в разделе «Поиск и оплата начислений» и на официальном сайте ФССП России в «Банке данных исполнительных производств».

«Никогда не принимайте поспешных финансовых решений, не переходите по ссылкам из сомнительных писем и тем более не переводите деньги незнакомцам», – подытожили авторы.

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