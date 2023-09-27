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В Госдуме назвали срок принятия закона об экспорте СПГ с арктических участков
Депутат Завальный: Госдума планирует в октябре принять закон об экспорте СПГ с арктических участков
Госдума планирует в октябре принять закон, позволяющий экспортировать российский СПГ с участков недр севернее 67-го градуса северной широты, сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по энергетике Павел Завальный.
Завальный, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме, сообщил, что соответствующий правительственный законопроект готовится ко второму чтению, а в октябре его собираются принять в третьем чтении, передает РИА «Новости».
Проект закона, разрешающий экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, был принят в первом чтении в мае. Речь идет о месторождениях, расположенных в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Государственная доля в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.
В апреле замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко поясняла, что изменения затронут 36 месторождений, которые принадлежат компании «Роснефть».
В настоящее время право на экспорт СПГ из России имеет Газпром и компании с госучастием более 50%, которые реализуют СПГ с морских месторождений и в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия собирается покорить мировой рынок СПГ.