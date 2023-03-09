Предложено расширить список месторождений для экспорта российского СПГ

Кабмин предложил Госдуме расширить список месторождений для экспорта СПГ

Правительством России внесен в Госдуму пакет документов с изменениями в закон об экспорте газа, предлагается разрешить экспорт сжиженного природного газа с арктических месторождений Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Предлагается дать разрешение на экспорт СПГ с участков недр на суше, которые полностью или частично находятся севернее 67 градуса северной широты. Экспорт хотят разрешить как самим пользователям участков, так и их дочерним обществам. При этом доля пользователя в «дочке» должна быть выше 50%, как и доля государства. Сейчас экспортировать СПГ из России могут Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 1», «Арктик СПГ – 2», «Арктик СПГ – 3».

Отмечается, что указанные месторождения находятся далеко от Единой системы газоснабжения, в связи с чем монетизировать их целесообразно только при производстве СПГ, передает ТАСС.

Также из-под действия закона об экспорте хотят вывести операции по бункеровке (заправке) водных судов сжиженным газом, чтобы развивать применение СПГ как бункерного топлива.

Напомним, на фоне резкого снижения экспорта газа в ЕС Россия увеличивает экспорт СПГ. В 2022 году он вырос на 7,9% и достиг 45,7 млрд кубометров. Однако Россия никогда не строила крупнотоннажные заводы по сжижению газа. При этом Россия уже может строить среднетоннажные заводы.