В ОП назвали провокацией ролик СБУ об аресте священника с оружием в Херсоне

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным СБУ, настоятель одного их храмов канонической УПЦ был задержан при попытке продажи двух переносных ЗРК «Игла» и боеприпасов к гранатометам РПГ-7. Священнику грозит до семи лет тюрьмы, передает ТАСС.

Малькевич в свою очередь пояснил, что Украина ищет разные способы отвлечь общественность от провала «контрнаступления» ВСУ и одновременно пытаются оболгать православную церковь.

Общественник обратил внимание, что якобы священника не показывают в рясе. «Показывают какой-то подвал с оружием. Как обычно, набор разрозненных видеокадров выдают за нечто стройное и связное», – сказал Малькевич.

Он отметил, что ролик был снят для очередной волны охоты на ведьм, в качестве которых будут использоваться священники. Не исключено, по его словам, что будут инициировать погромы церквей, захват, разграбление. Может быть запущен «маховик репрессий», считает Малькевич.

До этого Киев также использовал подобные технологии для формирования общественного мнения в отношении общественников и священнослужителей.

Ранее на Украине на учителя напали из-за его приверженности УПЦ.