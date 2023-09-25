Мэра Хельсинки заподозрили в злоупотреблении служебным положением

Tекст: Валентина Григоренко

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Hufvudstadsbladet (HBL).

Ранее полиция Хельсинки сообщила о расследовании дела в отношении сотрудника организации Pohjola-Norden, которая способствует сотрудничеству Северных стран в Финляндии, подозреваемого в хищениях, подлоге и злоупотреблении служебным положением. Предполагаемые преступления совершены в 2015–2021 годах. Вартиайнен был председателем ассоциации с октября 2019 по весну 2022 года.

В августе 2021 года Вартиайнен был избран мэром Хельсинки.

В июле экс-военкома Одесской области Евгения Борисова заподозрили в злоупотреблении служебным положением, ему предъявили подозрение в незаконном обогащении.