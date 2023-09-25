МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении

Tекст: Вера Басилая

В дипведомстве подчеркнули, что Москва, в отличие от Запада, не организовывает цветные революции, и утверждения о том, что протесты инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Российские дипломаты также указали, что Пашинян «по странному совпадению» не заметил многочисленные факты преследования протестующих в Армении, сообщается в заявлении на сайте МИД России.

В МИД также обратили внимание, что посол США тесно контактирует с правительством Армении, и явно с подачи властей на этом фоне развернулась антироссийская вакханалия.

Ранее в МИД России заявили, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.