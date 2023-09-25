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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

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    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    8 комментариев
    25 сентября 2023, 16:30

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    22 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

    В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что вооруженные формирования в Карабахе начали сдавать оружие и технику. Процедура проходит под присмотром российских миротворцев. Всего уже сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов, передает ТАСС.

    Кроме того, российские миротворцы обеспечили доставку через Лачинский коридор и по Агдамской дороге более 50 тонн продовольствия для мирного населения Карабаха.

    В настоящее время в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Беженцы пока не могут вернуться в свои дома, им организовано питание, ночлег и медпомощь.

    Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армянские военнослужащие в Карабахе, которые добровольно сложили оружие, свободны. Также Гаджиев сообщал, что власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для жителей Карабаха, которые сдали оружие.

    Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. До этого сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    24 сентября 2023, 14:53
    Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ

    Премьер Армении Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ и призвал их заменить

    Tекст: Вера Басилая

    Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ, заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян.

    Армянский премьер обратился к гражданам республики с посланием, в котором заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать такой очевидный вывод, передает канал «360».

    Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства», пишет «Газета.Ru».

    Пашинян также заявил, что «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» поднимают вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента. По его словам, также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ.

    Он считает, что защитить Армению может ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Напомним, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах.

    Ранее в Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (26)
    24 сентября 2023, 19:17
    Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Карабаха в Армению

    Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Нагорного Карабаха в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению, всего перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, сообщили в Министерстве обороны России.

    Всего в сопровождении миротворцев в Армению переправлено пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта, перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.

    Отмечается, что миротворцы помогли доставить 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ для мирного населения Нагорного Карабаха. Кроме того, вооруженными формированиями Карабаха уже сдано более 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия, а также около 130 тыс. боеприпасов.

    Также в Минобороны сообщили, что в расположении Российского миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка.

    Ранее сообщалось, что первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла в Армению.

    Между тем, Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

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    23 сентября 2023, 14:26
    Жители Еревана почтили память погибших российских миротворцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько жителей столицы Армении пришли к зданию посольства России с цветами, чтобы почтить память погибших российских миротворцев.

    По словам одной из женщин, она была шокирована новостью о гибели солдат из России в Нагорном Карабахе, чей автомобиль попал под пули 20 сентября.

    Местная жительница выразила надежду, что «история все разложит по полочкам», а также произнесла слова соболезнования, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября машину с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, когда они возвращались с поста. Сейчас на месте инцидента работают следователи Азербайджана и России.

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    23 сентября 2023, 20:53
    В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    Минобороны зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, в результате получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана.

    Нарушение режима прекращения огня было отмечено в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В оборонном ведомстве отменътили, чтот в результате инцидента ранение получил один военнослужащий ВС Азербайджана.

    В данный момент командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной, а также представителями Карабаха проводит разбирательство  по этому факту.

    В Минобороны добавили, что в настоящий момент в расположении миротворцев России остаются 810 мирных жителей, из них 436 детей. Для них организовано размещение, питание и оказание необходимой медпомощи.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

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    22 сентября 2023, 23:26
    Блинкен: Силовое вмешательство Баку в Карабахе противоречит мирному урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Применение силы азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

    Использование силы неприемлемо, оно противоречит усилиям, прилагаемым США, и усилиям, которые прилагают обе стороны для поиска справедливого и достойного мирного решения в регионе, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, мирное решение в интересах Азербайджана и Армении, и США вместе с Евросоюзом поддерживает эту работу. Действия же Баку на этой неделе противоречат этим усилиям.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

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    24 сентября 2023, 05:59
    Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха

    Помощник президента Азербайджана Гаджиев: Власти республики создали правительственную группу по интеграции Карабаха

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики, заявил помощник президента республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Хикмет Гаджиев.

    Он заявил в интервью изданию Politico, что создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости, передает РИА «Новости».

    По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

    Как заявил помощник президента Азербайджана, Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, «но теперь это в прошлом». По его словам, в этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

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    24 сентября 2023, 21:29
    Степанакерт подключили к энергосистеме Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Города Ханкенди (Степанакерт) в Нагорном Карабахе подключен к азербайджанской энергосистеме, сообщила администрация президента Азербайджана.

    Уточняется, что Ханкенди (Степанакерт) отключили от энергосистемы Армении и подключили к Азербайджану. Отмечается, что таким образом продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных в Евлахе на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Нагорного Карабаха.

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    24 сентября 2023, 19:53
    Протестующие с требованием отставки Пашиняна начали шествие по улицам Еревана

    Участники акции протеста с требованием отставки Пашиняна начали шествие по улицам Еревана

    Tекст: Вера Басилая

    Армянская оппозиция и протестующие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начали шествие по улицам города после акции на площади Республики, одна из колонн подошла к зданию полиции.

    На улице Налбандяна первые ряды колонны демонстрантов образовали живую цепь, движение транспорта на протяжении всего маршрута приостановлено, передает РИА «Новости».

    Между тем, у здания МВД Армении усилены меры безопасности.

    Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняет полицейский спецназ. Представители оппозиции выкрикивают требования властям Армении, полиция не реагирует.

    Ранее на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.

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    24 сентября 2023, 22:35
    Макрон пообещал следить за целостностью Армении на фоне ситуации в Карабахе

    Президент Франции Макрон: Париж следит за соблюдением целостности Армении на фоне операции Азербайджана в Карабахе

    Tекст: Антон Никитин

    Париж пристально следит за соблюдением территориальной целостности Армении на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Политик заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права». По его словам, Париж очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это, по его словам, поставлено на карту, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул на смену Ереваном внешнеполитического вектора. Накануне глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами.

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    23 сентября 2023, 20:42
    Лавров: Российские миротворцы помогут налаживать мирную жизнь в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что ЕС навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, а вместе с этим совместно с США привносит дестабилизацию на Южный Кавказ, передает ТАСС.

    Также Лавров добавил, что вызывает обеспокоенность и продолжающаяся деградация обстановки «в сербском крае Косово». По словам министра, «весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине».

    Напомним, Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

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    24 сентября 2023, 17:19
    Первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла в Армению

    Первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла на временное проживание в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Эвакуированные семьи из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, их встречают в Международном комитете Красного Креста, сообщило госагентство «Арменпресс».

    Сообщается, что первая группа эвакуированных уже приехала в Корнидзор, жителей Нагорного Карабаха регистрируют, оцениваются первоочередные потребности. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных, передает РИА «Новости».

    В агентстве уточнили, что жители Нагорного Карабаха будут расселены не только в Сюникской области, при необходимости их отправят в другой регион Армении.

    Ранее Армения вывезла из Карабаха 23 тяжелораненых гражданина.

    Между тем, Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2023, 16:04
    Совбез Армении анонсировал встречу Пашиняна и Алиева в Испании

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана Ильхама Алиева запланирована на 5 октября в испанской Гранаде, сообщил Совет безопасности Армении.

    В сообщении Совбеза отмечается, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян планирует на следующей неделе встретиться в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для обсуждения встречи Пашиняна и Алиева в Гранаде 5 октября, передает ТАСС.

    В Брюсселе у Григоряна запланирована его встреча c советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Баку создал правительственную рабочую группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2023, 05:55
    Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт жителей Мартунинского района

    Минобороны: Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 70 человек из Мартунинского района

    Tекст: Антон Никитин

    Российские миротворцы сопроводили в город Степанакерт – столицу Нагорного Карабаха – 70 человек из Мартунинского района, сообщили в Минобороны.

    В российском военном ведомстве сообщили, что в сопровождении российских миротворцев осуществлена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района, в результате в город Степанакерт доставлено 70 человек, выполнение задач миротворческим контингентом на территории Нагорного Карабаха продолжается, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны напомнили, что за прошедшие сутки миротворцы обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи, добавили в ведомстве.

    Накануне российские миротворцы сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению, всего было перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2023, 10:17
    Азербайджан призвал армян Карабаха сдать оружие

    Власти Азербайджана призвали армян Карабаха сдать оружие

    Tекст: Ольга Никитина

    Служба государственной безопасности Азербайджана призвала армян Карабаха воздержаться от противоправных действий и в короткие сроки сдать имеющиеся оружие и боеприпасы.

    В заявлении СГБ республики подчеркивается, что власти Азербайджана «полностью гарантируют защиту прав и свобод лиц армянской национальности», которые сдали оружие и соблюдают требования законодательства страны, передает ТАСС.

    Ранее власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав республики.

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