Россия отвергла упреки в адрес миротворцев в Карабахе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он указал, что Москва при этом понимает эмоциональный накал этого момента. Песков подчеркнул, что российские миротворцы проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции, передает ТАСС.

«Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не сможет. Никогда с такими упреками не согласимся», – сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Россия продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и свою деятельность для соблюдения прав армян Нагорного Карабаха.

Армения остается союзником России и близким государством. Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.