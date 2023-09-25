За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Россия отвергла упреки в адрес миротворцев в Карабахе
Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва при этом понимает эмоциональный накал этого момента. Песков подчеркнул, что российские миротворцы проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции, передает ТАСС.
«Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не сможет. Никогда с такими упреками не согласимся», – сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом Россия продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и свою деятельность для соблюдения прав армян Нагорного Карабаха.
Армения остается союзником России и близким государством. Песков напомнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.