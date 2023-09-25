Назван средний размер пенсии в 2024 году

Проект бюджета: Средний размер пенсии в 2024 году составит 23,4 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», в 2024 году совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн рублей, из которых 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма – средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год.

Объем расходов фонда составит аналогичную сумму, большая часть которой (10 трлн рублей) будет потрачена на выплату пенсий. В нынешней версии проекта бюджета уровень инфляции по итогам этого года составит 7,5%, в 2024 году сократится до 4,5%, в 2025–2026 годах – до 4%. В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. рублей и составит 23,4 тыс. рублей вместо 22,8 тыс. рублей, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

Вторая по объему статья расходов бюджета фонда – поддержка семей с детьми, на которую фонд потратит свыше 2,2 трлн рублей

На третьем месте – расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, на которые в следующем году заложено порядка 1,1 трлн рублей.

При этом максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. рублей в месяц против 83 тыс. рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в четырех новых российских регионах составляет 18,24 тыс. рублей, выплаты назначены 440 тыс. пенсионерам, ждут заявления еще более 300 тыс. человек.