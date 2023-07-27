Минтруд раскрыл средний размер пенсии в новых регионах России

РБК: Средний размер пенсии в четырех новых региона России составляет 18,24 тыс. рублей

Tекст: Алина Власенко

Пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан. Если после перерасчета по российским нормам размер выплат оказывается ниже, чем пенсионер получал до 1 марта, государство назначает специальную доплату, пишет РБК.



На конец июня средний размер выплат в новых регионах без учета специальной доплаты составил 15,97 тыс. рублей. Самый большой средний размер пенсии без доплат в Запорожской области – 17,84 тыс. рублей, в ЛНР и Херсонской области средние выплаты без доплат составляют 16,73 тыс. и 16,87 тыс. рублей. В ДНР пенсионеры в среднем получают 14,23 тыс. рублей.

Между тем с учетом доплаты до прежнего размера средний размер выплат во всех новых регионах на 21 июля составил 18,24 тыс. рублей.

Пенсии в новых регионах (с учетом специальной доплаты) ниже, чем в среднем по России, но выше, чем средние выплаты в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.