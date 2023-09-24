Вирусолог оценил возможность роста заболеваемости COVID в России

Вирусолог Альтштейн допустил возможность незначительного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России

Tекст: Антон Никитин

По словам вирусолога, сейчас в России нарастает число выявленных случаев коронавирусной инфекции, не исключено, что будет некоторый подъем. При этом он выразил мнение, что подъем будет не очень значительным, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, кому сейчас необходимо ревакцинироваться от COVID, Альтштейн пояснил, что речь должна идти о пожилых людях с хроническими заболеваниями, поскольку вирус для них наиболее опасен.

Вирусолог подчеркнул, что у этой категории более высокая летальность, поэтому им нужно вакцинироваться. При этом он выразил сожаление, что новейших вакцин от новых вариантов коронавируса еще нет, однако напомнил, что можно пользоваться старыми вакцинами («Спутник V» и «Спутник лайт»), которые снижают риск тяжелого течения заболевания и риск летального исхода, хоть и слабо защищают от заражения.

В пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разрешила работодателям вводить масочный режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.