Лавров увязал отсутствие ядерного оружия у Саудовской Аравии с позицией Ирана

Глава МИД Лавров: У Саудовской Аравии не будет искушения получить ядерное оружие при отсутствии такового у Ирана

Tекст: Антон Никитин

Лавров подчеркнул, что никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. Как отметил министр, Иран многократно подтверждал, что такого намерения у Тегерана нет. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, духовный лидер Ирана даже фетву соответствующую выпустил, передает ТАСС.

«Исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», – заявил глава МИД России.

Напомним, в четверг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман допустил обретение Саудовской Аравии ядерного оружия в случае появления такового у Ирана.