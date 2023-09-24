Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров увязал отсутствие ядерного оружия у Саудовской Аравии с позицией Ирана
Глава МИД Лавров: У Саудовской Аравии не будет искушения получить ядерное оружие при отсутствии такового у Ирана
Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств, Россия исходит из того, что раз у Ирана не будет ядерного оружия, то и у Саудовской Аравии не будет искушения получить его, заявил глава МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН.
Лавров подчеркнул, что никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. Как отметил министр, Иран многократно подтверждал, что такого намерения у Тегерана нет. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, духовный лидер Ирана даже фетву соответствующую выпустил, передает ТАСС.
«Исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», – заявил глава МИД России.
Напомним, в четверг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман допустил обретение Саудовской Аравии ядерного оружия в случае появления такового у Ирана.