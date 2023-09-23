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    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой
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    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    8 комментариев
    23 сентября 2023, 07:44

    В ВСУ назвали минимальное условие для признания успеха контрнаступления

    Украинский командующий Тарнавский назвал взятие Токмака условием признания успеха «контрнаступа»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимальным требованием для признания контрнаступления успешным стало бы взятие под контроль города Токмак в Запорожской области, заявил командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Александр Тарнавский.

    Токмак является «целью-минимум», сказал Тарнавский CNN, передает РИА «Новости».

    По его словам, наступлению может помешать погода, она может затруднить проход тяжелой техники. Но это маловероятно, поскольку ВСУ двигаются «в основном без техники».

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Токмак станет одним из приоритетных направлений ВСУ зимой.

    22 сентября 2023, 13:28
    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Губернатор Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что осколок упал возле театра Луначарского. Он попросил местных жителей в случае обнаружения подобных осколков не подходить к ним и звонить по номеру «112». Также он призвал сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео.

    Ранее в пятницу дежурные силы ПВО уничтожили у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА.

    Коментарии (125)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

    Коментарии (6)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    22 сентября 2023, 16:32
    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта

    Премьер Украины Шмыгаль высоко оценил укрепления Российской армии на Запорожском направлении

    Премьер Украины предложил возвести оборонительные укрепления по всей линии фронта
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил оборонительные сооружения ВС России на Запорожском направлении и заявил, что Украине следует строить такие же.

    «Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше», – сказал он, передает ТАСС.

    Эффективная полоса фортификаций, по словам украинского премьера, должна быть по всей линии фронта.

    Ранее Шмыгаль заявлял, что власти Украины в этом году выделят в общей сложности 54,6 млрд долларов на военные нужды и сектор безопасности.

    Коментарии (14)
    22 сентября 2023, 14:58
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    В результате ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе погиб один военный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, по имеющейся информации, погиб один военнослужащий, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что при отражении ракетной атаки средствами ПВО было сбито пять ракет.

    Отмечается, что повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Как сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не пострадала. Среди мирных жителей пострадавших, по его данным, нет.

    Коментарии (62)
    22 сентября 2023, 15:14
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию

    Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.

    Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».

    «У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.

    «Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 14:25
    Буданов захотел «вернуть» Украине «славную историю»

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Украине надо «вернуть свою славную историю»

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что якобы только Украина является наследницей Киевской Руси, и призвал вернуть «эту славную историю» нынешнему киевскому режиму.

    Буданов в эфире украинского ТВ заявил, что Россия будто бы занимается «подменой реальности». «Нам нужно вернуть свою историю. Это мы Киевская Русь», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Это наши пращуры и Москву палили в свое время», – утверждал глава ГУР МО Украины, косвенно упоминая среди героев запорожского гетмана Петра Сагайдачного, который в составе войск польского короля Владислава осаждал Москву в 1618 году.

    Еще до начала спецоперации официальный Киев неоднократно обвинял Москву в попытке «украсть историю». В России неоднократно подчеркивали, что у Украины не было государственности до XX века и никаким «древним» государством она не является.

    Искажение истории, к которому прибегает киевский режим, порой доходит до абсурда. Так, МИД Украины в прошлом году утверждал, что якобы еще князь Владимир в десятом веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

    Коментарии (19)
    22 сентября 2023, 08:29
    В Европе заявили о «серьезном ударе» Польши по Украине

    Le Figaro: Польша нанесла удар по Украине прекращением поставок оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение правительства Польши отказаться от дальнейших поставок вооружений Украине стало серьезным ударом по Киеву, который ослабил международную позицию Владимира Зеленского, пишут французские СМИ.

    Заявления польских президента и премьера Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого, как пишет французская газета Le Figaro, вынесли на всеобщее обозрение противоречия между Украиной и одним из ее главных союзников. В публикации говорится, что действия польского руководства «создали видимость прекращения безоговорочной поддержи Киева западными странами». По мнению авторов статьи, это грозит перерасти в ослабление потоков помощи Украине со стороны других европейских государств, передает ТАСС.

    Кроме того, от прекращения военной поддержки Украины может пострадать имидж самой Польши, считают во Франции.

    Издание предположило, что одной из причин жесткой риторики руководства Польши в адрес Украины может быть подготовка правящей партии «Право и справедливость» к парламентским выборам 15 октября. Действующие власти республики хотят продемонстрировать поддержку польских фермеров и способность защищать их интересы, поясняет французская газета.

    Ранее на этой неделе Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого оружия, поскольку занимается перевооружением своих ВС самым современным оружием.

    Решение польских властей вызвало резкую критику, в частности, со стороны политиков в Германии.

    Коментарии (3)
    22 сентября 2023, 21:40
    Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков

    Премьер Польши Моравецкий попросил Зеленского никогда больше не оскорблять поляков

    Премьер Польши потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского больше никогда не оскорблять поляков, сообщило агентство PAP.

    Он напомнил выступление Зеленского в ООН и отметил, что поляки подобного оскорбления не допустят, передает ТАСС.

    «В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – приводит агентство слова Моравецкого.

    Ранее в ходе визита в Нью-Йорк на заседание сессии Генассамблеи ООН президент Польши Анджей Дуда отменил встречу со своим украинским коллегой. Напомним, украинский лидер с трибуны на Генассамблее ООН обвинил поддержавшие ограничение поставок украинского зерна страны ЕС и в том числе Польшу, в том, что они этим якобы «помогают России».

    Коментарии (13)
    23 сентября 2023, 03:45
    Лондон подтвердил готовность годами поддерживать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия может поддерживать киевский режим годами в противостоянии с Россией в случае необходимости, заявил британский вице-премьер Оливер Дауден на Генассамблее ООН.

    Британия будет стоять «бок о бок с Украиной», пока конфликт не завершится, если потребуется, поддержка продлится годами, заявил Дауден, передает ТАСС.

    Ранее британское издание The i заявило, что британские дипломаты проводили регулярные контакты с российскими коллегами с начала СВО.

    Коментарии (13)
    22 сентября 2023, 14:12
    ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    ВС России заняли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили на Времевском направлении атаку украинской армии у Заветного Желания и взяли несколько опорных пунктов противника, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Времевском направлении ВС России пошли в контратаки и продвинулись на несколько сот метров в районе населенного пункта Заветное Желание, отбив атаки на него, при этом ВСУ не смогли ни зайти, ни закрепиться, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что по долине реки Мокрые Ялы российские войска также продвинулись, взяв несколько опорных пунктов противника.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы атаковали с фланга подразделения украинской армии, которые пытались наступать в районе Вербового на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    22 сентября 2023, 14:47
    Губернатор оценил последствия ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ в Севастополе не пострадала

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе, по предварительной информации, не пострадала, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что находившиеся в момент удара на улице люди также не пострадали. В настоящее время, по его словам, не зафиксировано даже выбитых стекол.

    Развожаев сообщил, что в штабе флота продолжаются работы по тушению пожара, сил и средств достаточно. Ситуация под контролем экстренных служб, заверил он.

    Также губернатор сообщил, что по его поручению на месте создан оперативный штаб.

    Кроме того, Развожаев дал отбой ракетной и авиационной опасности. При этом местных жителей по-прежнему просят не выезжать в центр города. Дороги, по его словам, перекрыты, проводятся специальные мероприятия.

    Напомним, в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.

    Коментарии (2)
    22 сентября 2023, 15:52
    На Украине назвали сумму военных расходов в этом году

    Украина решила направить в этом году 54,6 млрд долларов на военные расходы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины в текущем году выделят в общей сложности 54,6 млрд долларов на военные нужды и сектор безопасности, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    На текущий год в бюджете страны на эти цели ранее было предусмотрено 31,2 млрд долларов, что составляло 43% всех расходов, передает ТАСС.

    Прежде глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что эти средства в основном планируется получить за счет новых займов, причем большая часть из них будут внутренними. При этом в бюджете страны на 2023 год был заложен рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов.

    Напомним, бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Укринформ заявил, что один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов.

    Коментарии (2)
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      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

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