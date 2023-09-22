Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
В Кремле назвали своевременной мерой ограничение экспорта бензина и дизеля
Ограничение правительством России экспорта и дизеля является своевременной мерой, она будет действовать столько, сколько понадобится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке, передает ТАСС.
Песков уточнил, что сейчас нет никаких предпосылок к «социальным взрывам» из-за роста цен на топливо.
«Это очень сильно гипертрофированные формулировки. Обычная работа правительства – обеспечивать стабильность топливного рынка», – сказал он.
Напомним, правительство ограничило экспорт бензина и дизеля.