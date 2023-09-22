Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии

Tекст: Ольга Никитина

Сокол отметил, что депутаты во время кампании провели сотни встреч с избирателями, получили тысячи обращений и наказов, которые предстоит реализовать фракции партии в Верховном совете.

«У нас есть инструментарий и механизмы для реализации этих задач. Уверен, если мы будем действовать все вместе, все уровни власти от муниципалитетов до правительства России, то у нас все получится», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

Он напомнил, что в ближайшее время предстоит работа над бюджетом региона. «Мы разберемся, какова реальная ситуация в экономике, каковы перспективы, какие шаги следует нам предпринять на законодательном уровне. Как найти дополнительные деньги, расширить возможности для участия республики в федеральных программах, обеспечить доступ муниципалитетов к федеральным программам. Все договоренности, которые я будучи депутатом Госдумы заключил с федеральными органами власти, будут работать. Я окажу полное содействие в этом исполнительной власти республики. И исполнительная власть должна профессионально и эффективно этим воспользоваться», – заверил Сокол.

Он также отметил, что Верховному совету предстоит масштабная законодательная работа. «Меры развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности, поддержки бизнеса, дебюрократизации всех сфер, поддержки материнства, детства, внимание к пенсионерам, инвалидам, экология. Это все станет предметом работы отраслевых экспертов в совете при республиканском парламенте, куда войдут представители общественности, отраслевики, представители муниципальных образований и правительства региона. Необходимо выстроить сбалансированную систему бюджетных отношений, прозрачную и понятную муниципалитетам. Выровнять ситуацию с зарплатами учителей, в здравоохранении, самих муниципалитетах. Реализация всего, что мы говорили в части поддержки участников СВО – то, чем мы будем заниматься в приоритетном порядке», – подчеркнул Сокол.

Также он пояснил, что стратегия социально-экономического развития, которую представила «Единая Россия» и поддерживает федеральное правительство, станет основной работы по каждой отрасли. В ней будут участвовать и профильные республиканские министерства.

