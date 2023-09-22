Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии
Секретарь хакасского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол избран председателем Верховного совета республики.
Сокол отметил, что депутаты во время кампании провели сотни встреч с избирателями, получили тысячи обращений и наказов, которые предстоит реализовать фракции партии в Верховном совете.
«У нас есть инструментарий и механизмы для реализации этих задач. Уверен, если мы будем действовать все вместе, все уровни власти от муниципалитетов до правительства России, то у нас все получится», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.
Он напомнил, что в ближайшее время предстоит работа над бюджетом региона. «Мы разберемся, какова реальная ситуация в экономике, каковы перспективы, какие шаги следует нам предпринять на законодательном уровне. Как найти дополнительные деньги, расширить возможности для участия республики в федеральных программах, обеспечить доступ муниципалитетов к федеральным программам. Все договоренности, которые я будучи депутатом Госдумы заключил с федеральными органами власти, будут работать. Я окажу полное содействие в этом исполнительной власти республики. И исполнительная власть должна профессионально и эффективно этим воспользоваться», – заверил Сокол.
Он также отметил, что Верховному совету предстоит масштабная законодательная работа. «Меры развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности, поддержки бизнеса, дебюрократизации всех сфер, поддержки материнства, детства, внимание к пенсионерам, инвалидам, экология. Это все станет предметом работы отраслевых экспертов в совете при республиканском парламенте, куда войдут представители общественности, отраслевики, представители муниципальных образований и правительства региона. Необходимо выстроить сбалансированную систему бюджетных отношений, прозрачную и понятную муниципалитетам. Выровнять ситуацию с зарплатами учителей, в здравоохранении, самих муниципалитетах. Реализация всего, что мы говорили в части поддержки участников СВО – то, чем мы будем заниматься в приоритетном порядке», – подчеркнул Сокол.
Также он пояснил, что стратегия социально-экономического развития, которую представила «Единая Россия» и поддерживает федеральное правительство, станет основной работы по каждой отрасли. В ней будут участвовать и профильные республиканские министерства.