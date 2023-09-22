Угрозы из Киева в адрес Крыма назвали помешательством

Депутат Шеремет сравнил с помешательством угрозы советника Зеленского Подоляка в адрес Крыма

Tекст: Ольга Никитина

Шеремет отметил, что у «Зеленского и его прислужников» усугубились «проблемы с психическим состоянием». «Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму», – заявил он РИА «Новости».

Крым для киевского режима превратился в «бельмо на глазу», он их «постоянно гнетет и не дает покоя», поскольку является символом процветания сильной России, отметил депутат.

Жители Крыма, как подчеркнул Шеремет, находятся под надежной защитой российских Вооруженных сил, которые знают способ «излечить киевский режим от маниакального желания уничтожить полуостров».

«Таким, как Подоляк, самое место в дурдоме», – добавил депутат, выразив уверенность, что советника президента Украины непременно настигнет расплата.

Шеремет ранее заявлял, что попытка вторжения украинской армии в Крым встретит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины.