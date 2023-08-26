Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
В Госдуме предостерегли Украину от попыток вторжения в Крым
Депутат Шеремет: Попытка вторжения ВСУ в Крым поставит точку в существовании Украины
Попытка вторжения украинской армии в Крым встретит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Шеремет заявил РИА «Новости», что наземная операция ВСУ закончится, не успев начаться. Он предупредил, что попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины. Парламентарий указал, что украинскому народу пора взбунтоваться и прогнать «власть убийц и террористов», засевших в Киеве.
Напомним, во вторник начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.
Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.