Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

МИД России: Попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа

Tекст: Вера Басилая

Россия осуждает террористические атаки на Крымский мост, который является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустим, следует из комментария на сайте МИД России.

По словам Захаровой, эти диверсии позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима», подобным варварским акциям нет оправдания, Россия не оставит их без ответа.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.