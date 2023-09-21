Закон «О поддержке волонтерства» принят в первом чтении

Депутат заявил, что закон, который он внес в соавторстве с другими депутатами и сенаторами, позволит создать упорядоченную систему мер поддержки на федеральном и региональном уровне, а также повысит эффективность оказываемой волонтерами помощи на миллионы часов каждый год. Только экономический вклад в ВВП от их работы составляет более 550 млрд рублей.

«Законопроект прошел достаточно долгий путь, работу над ним мы начали давно – еще в 2019 году. В двадцатом году мы приняли изменения в Конституцию и закрепили в числе основных направлений работы Правительства поддержку добровольчества. Россия – единственная страна в мире, у которой эта тема зафиксирована в главном законе страны. Кроме того, закон направлен и на достижение одной из национальных целей развития России в соответствии с Президентским Указом», – подчеркнул Метелев.

Парламентарий убежден, что закон о поддержке волонтерского движения создаст устойчивую систему поддержки волонтерства как на региональном, так и на федеральном уровне и поможет в эффективной работе тысячам волонтерских организаций в нашей стране. Депутаты согласились, что необходимость принятия этого закона назрела давно.

В своем Telegram-канале Метелев пояснил, что благодаря закону доступ в социальные и медицинские учреждения упростится, взаимодействие государства с волонтерами будет упорядочено. Кроме того, помощь организациям и волонтерам окажут региональные ресурсные центры, а также органы власти. Государство предоставит финансовую, методическую, организационную поддержку, помещения и образовательные программы добровольцам. В каждом субъекте утвердят систему мер поддержки, которые будут доступны на ДОБРО.РФ.

Также появится система нагрудных знаков по аналогии с донорством и возможность организаторам компенсировать расходы добровольцам. Он заключил, что «миллионы людей находят себя в помощи другим. Закон «Единой России» создаст систему мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы эта помощь была еще эффективнее».