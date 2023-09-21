В США предупредили Зеленского о новой реальности после провала контрнаступления ВСУ

RS: Зеленский столкнулся с новой политической реальностью после провала контрнаступления ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зеленский в этот раз столкнулся с другой политической реальностью, нежели с той, что была в 2022 году: контрнаступление оказалось нерезультативным вопреки прогнозам многих западных аналитиков и официальных лиц, передает РИА «Новости».

Также Мэлли указал, что в США обострилось противостояние из-за намерений Вашингтона и дальше продолжить финансирование Киева.

Автор отметил, что представители партии консерваторов пригрозили даже не согласовать бюджет и остановить работу правительства, если Белый дом не откажется от планов предоставить «чистый чек» для Украины.

В заключение Мэлли добавил, что в спорах в Конгрессе прогресса пока нет, а просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.

Ранее стало известно, что Зеленскому отказали в выступлении перед Палатой представителей США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что в Палате представителей Конгресса США растет число республиканцев, критикующих расходы и помощь Украине.