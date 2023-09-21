Зеленскому отказали в выступлении перед Палатой представителей США

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации издания, Маккарти встретится с Зеленским в частном порядке. Отказ спикера созывать форум вызван расколом в рядах законодателей-республиканцев, так как значительная часть их выступает за сокращение поддержки Киеву, передает ТАСС.

При этом сторонники увеличения помощи Украине считают, что выступление Зеленского могло бы переубедить их скептически настроенных коллег, однако противники расширения военной помощи считают, что это бы не помогло.

Однако The New York Times сообщает, что Зеленский, корее всего, выступит перед Сенатом США. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) планирует организовать закрытую сессию, на которой Зеленский пообщается с сенаторами. Некоторые из законодателей отказались присутствовать на встрече.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что в Палате представителей Конгресса США растет число республиканцев, критикующих расходы и помощь Украине.