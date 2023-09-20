Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

Tекст: Евгений Поздняков

«Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

«Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

«К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

«Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.