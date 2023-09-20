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ВСУ потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих
Минобороны: Вооруженные силы Украины потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих
Российские войска сорвали две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого (Донецкая Народная Республика), в районе Андреевки противник потерял до 215 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
Офицер Минобороны сообщил, что активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки, добавил Минесашвили, уточнив, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, передает ТАСС.
Кроме того, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны
Начальник пресс-центра также сообщил, что авиация группировки «Юг» нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Артиллерия группировки уничтожила два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18.
Противник также утратил пять гаубиц M777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномета 120-мм калибра на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском направлениях, добавил Минесашвили.
Кроме того, по информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены и подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Семигорье, Золотаревка, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Напомним, в понедельник кабмин Украины уволил заместителя министра обороны страны Анну Маляр после лжи о взятии Андреевки.