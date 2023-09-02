Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш заявил о необходимости дать России гарантии безопасности со стороны Запада

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Гуйяш, переговоры об урегулировании конфликта на Украине окажутся эффективными только при условии, что в них примут участие не только Москва и Киев, но и Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

Гуйяш не видит для Украины «реальных шансов вернуть территории». Также он подчеркнул, что Россия не угрожает Центральной Европе – по его словам, «за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов» в боях на Украине.

Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева. Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой.