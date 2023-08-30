Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию

Tекст: Алина Власенко

Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал ложью преобладающее в США мнение о том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что у Киева «солдаты закончатся раньше, чем у России». По словам Орбана, без помощи Запада ВСУ неконкурентоспособны, передает РИА «Новости».



Премьер Венгрии также заявил, что «не стоит недопонимать русских». По его словам, россияне не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее. Орбан также назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева.

Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой. Орбан уверен, что если бы Вашингтон захотел восстановить мир к «завтрашнему утру», то смог бы это сделать.

Ранее Орбан заявил, что европейские страны больше не способны поддерживать Украину, и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.