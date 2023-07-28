Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

Премьер Венгрии Орбан: Европейские страны больше не могут поддерживать Украину

Tекст: Алина Власенко

Комментируя звучащие в Вашингтоне предложения к ЕС выделить Украине 100 млрд евро, Орбан заявил, что США могут делать большие деньги при помощи различных «финансовых манипуляций», в то время как европейские страны к этому не приспособлены. По его словам, европейская экономика уже «находится в беде», при этом конфликт на Украине пока не приближается к концу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радио Kossuth.



Орбан выразил мнение, что украинцы уже устали от конфликта с Россией, но не могут завершить его, поскольку эти боевые действия нужны странам Запада. Венгерский премьер считает, что только западное финансирование поддерживает киевский режим наплаву, в то время как суверенитет Украины практически потерян.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной.