Отец связал смерть дочерей-близняшек в Омске с их супругами

Вячеслав Лизюра связал смерть дочерей-близняшек Нелли и Лилии в Омске с их супругами

Tекст: Антон Антонов

Лизюра сказал, что его 31-летние дочери «вели себя как обычно». По его словам, у них «была сильная связь». Как рассказал Лизюра, если «болела Нелли, то Лилии сразу же становилось хуже». «Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо. Они заботились друг о друге», – приводит его слова ИА «Регнум».

По предварительным данным, одна из девушек страдала биполярным расстройством, у второй диагностировали депрессивный эпизод средней степени. Сообщается, что Нелли испытывала сильные приступы тревоги и почти не покидала дом.

Лизюра не исключает, что поступок дочерей может быть связан с их мужьями. «Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», – сказал он. Отмечается, что перед смертью девушки отправили супругам прощальные смс.

Дядя близняшек Валерий Лизюра, к которому девушки приезжали в гости в Калининград пару месяцев назад, также подтвердил, что у близняшек была очень сильная связь. По его словам, во время их визита «все было отлично, никаких подозрений». «Девочки – единственные дети в семье. Они прям были очень хорошие, идеальные. Единственное что очень худенькие. Всегда на диете, кушали, как котята», – сказал он.

В 2022 году Лилия участвовала в передаче «За Гранью» на НТВ, посвященной онкологическому заболеванию, с которым столкнулась двоюродная сестра близнецов Виктория. Лилия заявила, что болезнь родственницы чуть не разрушила семью, но девушка старалась поддерживать Викторию.