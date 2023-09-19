В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин посетил ижевский завод по производству беспилотников
Президент России Владимир Путин посетил предприятие «Аэроскан», занимающееся выпуском беспилотных систем, в ходе рабочей поездки в Ижевск во вторник.
Российский лидер посетил ижевское предприятие «Аэроскан», осмотр состоялся до начала заседания Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.
«Аэроскан» оказывает услуги по аэрофотосъемке, видео- и тепловизионному мониторингу, лазерному сканированию, мультиспектральной съемке. Решения применяются в нефтегазовой промышленности, энергетике, сельском и лесном хозяйстве, градостроительстве и в сфере экологии.
Путин во вторник прибыл в Ижевск для участия в мероприятиях, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Открывая заседание Военно-промышленной комиссии, глава государства поздравил работников ОПК с Днем оружейника. В ходе заседания президент заявил об увеличении производства бронетехники на российских предприятиях, отметил рост потребности в вооружении в стране и поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы.