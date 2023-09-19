В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин поручил уточнить параметры новой программы вооружений
Путин поручил уточнить параметры новой программы вооружений с учетом СВО
В России существенно увеличиваются потребности в вооружении, военной и специальной технике, заявил российский лидер Владимир Путин.
На заседании Военно-промышленной комиссии Путин отметил, что в связи с проведением специальной военной операции, санкционным давлением и ростом численности вооруженных сил в России растет потребность в вооружении, и поручил уточнить объемы новой госпрограммы вооружений на 2024-2034 годы, передает ТАСС.
«Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы вооружений и объемы ее ресурсного обеспечения. Как вы знаете, ряд финансовых вопросов остаются пока нерешенными, и сегодня предлагаю их обсудить и принять сбалансированное решение с учетом экономических возможностей государства», – подчеркнул президент.
Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск для участия в мероприятиях, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Российский лидер, открывая заседание Военно-промышленной комиссии, поздравил работников ОПК с Днем оружейника.