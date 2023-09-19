В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с профессиональным праздником – Днем оружейника.
Российский лидер, открывая заседание Военно-промышленной комиссии в Ижевске, поздравил работников ОПК с Днем оружейника и отметил высокое оснащение армии и флота, передает ТАСС.
«Я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК», – приводит агентство слова Путина. «Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», – подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Ижевск, где у него запланировано несколько мероприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.