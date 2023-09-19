В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.
«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.
Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.
Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.