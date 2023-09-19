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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 20:56

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (53)
    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

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    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

    Коментарии (47)
    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

    Коментарии (24)
    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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    18 сентября 2023, 19:54
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответные меры на санкции в отношении России продлены до 2024 года, соответствующий указ продлил президент Владимир Путин.

    «Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские рестрикции.

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    18 сентября 2023, 14:41
    Путин поручил провести президиум Госсовета в Великом Новгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил провести в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета, следует из распоряжения главы государства.

    Расширенное заседание Госсовета на тему «О развитии рынка труда в Российской Федерации» пройдет 20-21 сентября. Администрации президента России и Управлению делами главы государства поручено совместно с ФСО России и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия, говорится в  распоряжении президента России на интернет-портале правовой информации.

    Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Президиум Госсовета собирается, как правило, несколько раз в год.

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    18 сентября 2023, 13:09
    Путин: Николай Добронравов был поистине народным любимцем

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее супруга – поэта-песенника Николая Добронравова.

    «Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего супруга – Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», – приведены его слова в телеграмме на сайте Кремля.

    Николай Добронравов был советским и российским поэтом-песенником, киноактером. Он лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, а также член Союза писателей СССР с 1970 года.

    Напомним, на 95-м году жизни после продолжительной болезни скончался Николай Добронравов.

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    18 сентября 2023, 12:53
    Путин отметил опережающие темпы развития комфортной среды в Москве

    Путин отметил опережающие мировые столицы темпы развития комфортной среды в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Прогрессивная и комфортная среда, создаваемая в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил президент Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

    «В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», – приводит ТАСС слова Путина.

    «Ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», – отметил глава государства.

    По его словам, Москва создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий страны, у столицы есть необходимые ресурсы, чтобы действовать в интересах всей страны.

    Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».

    Президент отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти. По словам Путина, он рассчитывает, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна с достижением высоких результатов.

    Ранее Владимир Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО и поблагодарил за помощь новым регионам.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 12:44
    Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин положительно оценил усилия властей Москвы и мэра города Сергея Собянина по работе с гражданами в социальной сфере и поблагодарил за помощь новым регионам.

    «Позитивные перемены активно идут во всей социальной сфере. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев – защитников России», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства обратил внимание, что в 2014 году Москва многое сделала для крымчан и севастопольцев.

    «И сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, хочу вас искренне за это поблагодарить – за эту нужную и благодарную работу», – заявил президент.

    Ранее Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 12:36
    Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие результаты Сергея Собянина на выборах мэра Москвы доказывают широкую поддержку со стороны москвичей, заявил президент Владимир Путин на инаугурации мэра столицы.

    «Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    В свою очередь Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку его деятельности во время избирательной кампании, а также выразил слова признательности президенту, правительству и российскому парламенту за поддержку столицы.

    Мэр подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не должен стоять на месте.

    Президент традиционно присутствует на церемонии инаугурации мэра Москвы. Путин присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда на посту градоначальника был Юрий Лужков (был мэром в 1992–2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда на эту должность был избран Собянин.

    Напомним, Собянин победил на выборах градоначальника, прошедших 8-10 сентября, он набрал 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.

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    19 сентября 2023, 15:40
    Путин подписал указ о дополнительной выплате блокадникам

    Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие постоянно в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии, передает ТАСС.

    Произвести выплату планируется в декабре 2023 года – январе 2024-го.

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    18 сентября 2023, 12:19
    Песков анонсировал выступление Путина на инаугурации Собянина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность и выступит на инаугурации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ожидается выступление Путина на инаугурации Собянина, где он поздравит мэра Москвы, передает ТАСС.

    Напомним, Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,4% голосов избирателей.

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    19 сентября 2023, 18:57
    Путин в День оружейника прибыл в Ижевск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Ижевск, где у него запланировано несколько мероприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

    В частности, глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает РИА «Новости».

    На заседании Путин намерен поздравить всех, кто имеет отношение к ОПК, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обсуждение вопросов военной промышленности пройдет в закрытом режиме.

    Всего в Удмуртии работает 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. День оружейника отмечается ежегодно 19 сентября – это профессиональный праздник работников ОПК.

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    19 сентября 2023, 14:10
    Госдума одобрила проект закона о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе первого чтения приняла в целом законопроект об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Принятие новых регионов на правах субъектов Российской Федерации основано «на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что парламентарии разных фракций единогласно поддержали это предложение.

    Напомним, проект внес на рассмотрение в парламент президент Владимир Путин, изменения планируется внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

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