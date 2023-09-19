В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.
Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.
«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.
Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.
Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.