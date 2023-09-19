Путин назвал стратегической задачей ОПК обеспечение нужд СВО

Tекст: Кристина Цыцура

«Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», – передает ТАСС слова президента.

По его словам, рабочая группа ВПК и координационный совет при правительстве контролируют выполнение графика поставок и решают проблемные вопросы.

«Должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали тогда со многими из присутствующих здесь коллег вопросы, которые считали наиболее актуальными, и еще раз хочу повторить эту фразу – результаты есть», – отметил Путин.

Ранее президент заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое.