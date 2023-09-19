В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Путин назвал стратегической задачей ОПК обеспечение нужд СВО
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что своевременное и полное обеспечение войск, задействованных в СВО, является стратегической задачей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», – передает ТАСС слова президента.
По его словам, рабочая группа ВПК и координационный совет при правительстве контролируют выполнение графика поставок и решают проблемные вопросы.
«Должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали тогда со многими из присутствующих здесь коллег вопросы, которые считали наиболее актуальными, и еще раз хочу повторить эту фразу – результаты есть», – отметил Путин.
Ранее президент заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое.