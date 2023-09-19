Первый закон для искусственного интеллекта заработает в России с октября

Tекст: Валерия Городецкая

Автор инициативы, первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин рассказал, что законопроект обяжет интернет-сервисы разглашать пользователям правила работы рекомендательных алгоритмов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В правоприменении мы установили рамочные подходы всего с двумя ключевыми обязанностями: предупреждать, что здесь есть рекомендации и раскрывать правила работы, которые должны быть понятны пользователю», — пояснил Горелкин. Он добавил, что правила работы рекомендательных алгоритмов «должны быть написаны просто и прозрачно».

«Мне, как автору, важно, чтобы это была не эзотерика, которая доступна только посвященным, а чтобы опубликованные правила были понятны любому пользователю, любому гражданину», — уточнил он. Горелкин обратил внимание на то, что закон не нацелен на блокировку ресурсов, хотя и предполагает возможность такой санкции. Однако для этого должно быть зафиксировано серьезное нарушение, такое как использование алгоритмов в целях политической манипуляции.

Кроме того, закон напрямую требует от платформ указывать источники получения данных о пользователях. По словам депутата, эта составляющая – шаг в сторону решения важной мировой проблемы в сфере защиты персональных данных, а именно — проблемы избыточности данных, которые собирают интернет-сервисы. Горелкин отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах в интернете — это первый опыт регулирования продукта искусственного интеллекта для нашей страны. Однако, вероятно, не последний.

Председатель Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ Андрей Незнамов указал на то, что принятый закон — пример гибридного подхода к регуляторике, который сейчас активно развивается в России. Он пояснил, что гибридный подход заключается в том, чтобы внимательно рассмотреть особенность стремительно появляющейся технологии, не подчиняя ее одному регуляторному воздействию.

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев согласился с тем, что выбор гибридного подхода в регулировании ИИ и, в целом, высоких технологий — правильный и прогрессивный шаг со стороны государства. «ИТ-сфера, мы все это прекрасно понимаем, это то поле, на котором наша страна, наши технологии, наш бизнес, граждане, будут выигрывать. Очень важно именно развивать, а не ограничивать и запрещать в этой сфере», — высказался он.