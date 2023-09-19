Вопросы кибергигиены обсудили в шоу на «Классном радио»

Замдиректора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин в «Зеленой студии» рассказал, как соблюдать кибергигиену. Он предупредил, что личную информацию могут украсть через открытые Wi-Fi и VPN-сервисы, а также рассказал, как себя обезопасить от кибермошенников и на какие хитрости идут злоумышленники.

Хасин дал несколько советов, которые помогут избежать взлома. По его словам, важно не хранить пароли в доступных местах, не записывать на бумажку, не пересылать по открытым каналам и не отправлять кому-то в соцсетях. Существуют специальные менеджеры паролей, где они хранятся в защищенном виде.

Кроме того, он рассказал, что часто в качестве паролей используются какие-то смешные фразы или слова с грамматическими ошибками, где буквы заменяются цифрами, это делает данные более защищенными. Эксперт также подчеркнул, что Минцифры сотрудничает с так называемыми белыми хакерами – специалистами по поиску уязвимостей, которые помогают дорабатывать системы кибербезопасности.

Замминистра также напомнил, что сфера информационной безопасности сегодня крайне востребована, соответствующее образование можно получить в колледжах и университетах. Практические навыки можно отработать на разных курсах и хакатонах.

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