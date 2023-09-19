В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.3 комментария
Москва отреагировала на обострение в Карабахе
Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе
Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.
Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.
Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.
Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.
Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.