Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

Tекст: Антон Антонов

Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

