  • Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    52 комментария
    19 сентября 2023, 06:39

    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 12:02
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке

    Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки

    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».

    На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.


    Коментарии (34)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    Коментарии (64)
    18 сентября 2023, 18:12
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    Кадыров охарактеризовал потери ВСУ на Кременском направлении
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона безвозвратно потеряла большое количество живой силы и техники на Кременском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем в Telegram-канале показал уничтожение позиций ВСУ в Серебряном лесничестве на Кременском направлении артиллерией и залпами РСЗО, наведенных с помощью дронов. В ролике запечатлено уничтожение украинских позиций в лесистой зоне с помощью артиллерии и сброшенных с беспилотников гранатометных выстрелов.

    «Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника на Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», – написал он.

    По словам главы Чечни, вся территория лесничества просматривается с воздуха, это дает возможность наносить точные удары для опытных операторов беспилотников.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 15:52
    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»

    В офисе Зеленского на фоне критики Запада заявили об «успешном» наступлении ВСУ

    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал наступление ВСУ «успешным» на фоне критики украинских войск со стороны Запада.

    В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины недовольны результатами наступления, передает РИА «Новости».

    По данным CNN, Подоляк заявил в интервью, что якобы контрнаступление «увенчалось успехом». «Инициатива полностью на стороне Украины», – заявил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 03:14
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает РИА «Новости».

    Позднее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Тернопольской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Харькове. Местные власти сообщают о «прилете» по промзоне.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 12:08
    Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

    Рогов: Российские военные отбили атаку восточнее села Работино, уничтожены два танка

    Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Во время попытки атаки ВСУ восточнее села Работино два украинских танка подорвались на минах, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он отметил, что украинская пехота разбежалась после того, как два танка подорвались на новых российских минных заграждениях. ВС России несколько часов накрывали прицельным минометным огнем засевших в лесопосадке украинских военных, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что большая часть украинского взвода была уничтожена, «повезло тем, кто смог уйти».

    Ранее Рогов сообщил, что элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой в Запорожской области.

    До этого в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 13:01
    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО

    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО после его слов о необходимости отвода ВС России

    Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц не понимает реалий в зоне спецоперации, говоря о необходимости отвода российских войск, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Он добавил, что слова об отводе войск являются только лишь размышлениями Шольца, а не требованиями, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, эти размышления говорят о том, что Берлин не понимает реалий в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходим вывод российских войск.

    Коментарии (11)
    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 14:14
    На Украине заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

    Спикер ВВС Украины Игнат заявил о беспрецедентной атаке ночью российской авиации

    Tекст: Вера Басилая

    В воздушном пространстве Украины минувшей ночью находилось беспрецедентное количество российской авиации, заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Украинские СМИ пишут со ссылкой на Игната, что ночью несколько десятков бортов, в том числе беспилотники и тактическая авиация, атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами, пишет «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Также сообщалось, что взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области Украины и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

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    18 сентября 2023, 12:32
    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину

    Политолог Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами

    Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти хотят запугать беженцев уголовными делами и вернуть потенциальных призывников на родину. Однако это заявление возымеет обратный эффект. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее офис Зеленского начал угрожать беженцам с Украины уголовными делами после возвращения.

    «Процесс мобилизации на Украине проходит с большими трудностями, еще и европейцы не стремятся массово депортировать уклонистов. Более того, для высылки каждого человека нужен отдельный судебный процесс, где будет сложно доказать получение поддельной справки. Поэтому офис Зеленского хочет запугать сбежавших украинцев уголовными делами, чтобы вернуть их домой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Однако это заявление возымеет обратный эффект. Для многих потенциальных призывников перспектива погибнуть на фронте куда страшнее, чем уголовное преследование. Открытие дел лишь вызовет исход беженцев из Польши в те страны, в которых нет угрозы депортации, например, в Германию или Чехию», – отмечает собеседница.

    «Сейчас многие украинские демографы прогнозируют, что после окончания боевых действий в страну вернется только половина беженцев, а некоторые аналитики и вовсе говорят лишь о трети. Угроза уголовных дел еще больше сократит это число», – подчеркивает она.

    «При этом надо понимать, что все эти потенциальные разбирательства коснутся только простых украинцев. Дети чиновников, олигархов, депутатов и других медийных персон благополучно избежали мобилизации и живут за пределами страны, пока их родители показывают свой «патриотизм» подобными заявлениями», – резюмировала Шеслер.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти страны будут добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку о негодности к службе за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Там подсудимый должен будет доказать, что получил документ легально.

    Подоляк признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим в Киеве не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении на Украину».

    Напомним, власти Польши уже начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом писала газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Варшаву, чтобы Украине разрешили отправить в Польшу своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать уклонистов. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия воздержится от депортации. РИА «Новости» отмечает, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 08:35
    Элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой в Запорожской области

    Глава запорожского движения «Мы – вместе с Россией» Рогов: Элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой

    Tекст: Александра Юдина

    Элитные подразделения ВСУ потребовали у военного руководства вывода с передовой для отдыха и пополнения на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, элитные украинские военные подразделения доведены до отчаяния и находятся в состоянии, близком к панике. Так, боевики элитной 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура» обратились с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха, передает РИА «Новости».

    Также Рогов отметил, что перед подразделением ставилась цель дойти до Крыма и «парадом победы», однако боевики ВСУ не прошли первую линию обороны ВС России и гибнут под селом Работино.

    Накануне сообщалось, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (6)
    18 сентября 2023, 15:07
    У администрации главы ДНР в Донецке прогремели взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У здания администрации руководителя ДНР в Донецке в понедельник днем прозвучали взрывы.

    Центр города находится под обстрелом ВСУ, было как минимум одно попадание в здание администрации, сообщает РИА «Новости».

    В субботу в ходе обстрела Донецка со стороны украинских военных погибли два человека, ранения получили восемь жителей.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 14:35
    В ЕС допустили создание европейского авианосца для защиты Балтики

    Еврокомиссар Бретон заявил о возможности создания европейского авианосца

    В ЕС допустили создание европейского авианосца для защиты Балтики
    @ IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз может рассмотреть возможность создания собственного авианосца для защиты морских территорий, заявил на радио Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    По его словам, в этом вопросе необходимо задуматься об общей инфраструктуре для защиты морского пространства, в частности для защиты Балтийского и Средиземного морей, а также обороны в Атлантическом и в Тихом океанах, передает ТАСС.

    Также Бретон отметил, что в соответствии с доктриной безопасности ЕС есть так называемые оспариваемые пространства, «для обороны которых необходимо иметь общую стратегию», однако еврокомиссар не стал озвучивать никаких конкретных планов по поводу проекта авианосца.

    Ранее Бретон заявил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт на ее территории.

    Коментарии (17)
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