Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
На «Тавриде» начался последний образовательный заезд
В арт-кластере «Таврида» стартовал седьмой образовательный заезд, являющийся заключительным в сезоне 2023 года, – «Нас не отменишь».
Образовательный заезд «Нас не отменишь» собрал представителей эстетических направлений утилитарного искусства: дизайнеров часов, ювелиров, танцоров и хореографов, а также социальных проектировщиков в сфере искусства. Программа включила в себя пять арт-школ: ювелирного и часового искусства, космецевтики, дизайна российских кроссовок, хореографии и «Создавай.Таврида».
Арт-школа ювелирного и часового искусства собрала дизайнеров и ювелиров, геммологов и специалистов часового производства, которые под руководством экспертов на протяжении недели будут рассматривать передовые технологии выращивания драгоценных камней, обработки металлов и гальванизации, а также микромеханики. В рамках арт-школы участники разработают проект наградных часов для участников СВО, а также спроектируют креативную модель от арт-кластера «Таврида».
Стимулировать развитие отечественной парфюмерно-косметической индустрии призвана арт-школа космецевтики. Участники смогут пообщаться с профильными экспертами из индустрии, получить ценные рекомендации и разработать пошаговый план по созданию своего коммерчески успешного продукта. Также в рамках арт-школы участники создадут совместную парфюмерную композицию для бренда 2211 cosmetics.
В арт-школе дизайна российских кроссовок встретятся дизайнеры, иллюстраторы и конструкторы обуви, модельеры и раскройщики. На площадке у участников будет уникальная возможность совместно со специалистами Сибирского центра дизайна и бренда обуви YEA 2098 создать дизайн лимитированной линейки кроссовок, которая будет представлена в рамках маркета «Арт.Молодость», а также разработать дизайн кед для линейки мерча «Движения Первых».
На молодых творцов разных направлений искусства и креативных индустрий, нацеленных на создание собственного социального проекта, рассчитана арт-школа «Создавай.Таврида». Арт-школа хореографии организована для танцоров разных танцевальных направлений: от представители классического балета и бальных танцев и до хип-хопа и джаз-модерна.
Финальный заезд «Нас не отменишь» пройдет с 17 по 23 сентября.