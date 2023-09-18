На «Тавриде» начался последний образовательный заезд

Tекст: Валентина Григоренко

Образовательный заезд «Нас не отменишь» собрал представителей эстетических направлений утилитарного искусства: дизайнеров часов, ювелиров, танцоров и хореографов, а также социальных проектировщиков в сфере искусства. Программа включила в себя пять арт-школ: ювелирного и часового искусства, космецевтики, дизайна российских кроссовок, хореографии и «Создавай.Таврида».

Арт-школа ювелирного и часового искусства собрала дизайнеров и ювелиров, геммологов и специалистов часового производства, которые под руководством экспертов на протяжении недели будут рассматривать передовые технологии выращивания драгоценных камней, обработки металлов и гальванизации, а также микромеханики. В рамках арт-школы участники разработают проект наградных часов для участников СВО, а также спроектируют креативную модель от арт-кластера «Таврида».

Стимулировать развитие отечественной парфюмерно-косметической индустрии призвана арт-школа космецевтики. Участники смогут пообщаться с профильными экспертами из индустрии, получить ценные рекомендации и разработать пошаговый план по созданию своего коммерчески успешного продукта. Также в рамках арт-школы участники создадут совместную парфюмерную композицию для бренда 2211 cosmetics.

В арт-школе дизайна российских кроссовок встретятся дизайнеры, иллюстраторы и конструкторы обуви, модельеры и раскройщики. На площадке у участников будет уникальная возможность совместно со специалистами Сибирского центра дизайна и бренда обуви YEA 2098 создать дизайн лимитированной линейки кроссовок, которая будет представлена в рамках маркета «Арт.Молодость», а также разработать дизайн кед для линейки мерча «Движения Первых».

На молодых творцов разных направлений искусства и креативных индустрий, нацеленных на создание собственного социального проекта, рассчитана арт-школа «Создавай.Таврида». Арт-школа хореографии организована для танцоров разных танцевальных направлений: от представители классического балета и бальных танцев и до хип-хопа и джаз-модерна.

Финальный заезд «Нас не отменишь» пройдет с 17 по 23 сентября.